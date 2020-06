Europa lanceert een wolk nanosatellieten, raakt de ruimte niet te vol?

Met radarinstallaties in de VS en Rusland worden alle objecten groter dan 5 tot 10 centimeter gevolgd. Maar daarmee is alleen te zien waar de satellieten op dat moment zijn. Krag: "Je kunt niet voorzien wat er gaat gebeuren, want iemand kan zijn satelliet plotseling verplaatsen. Er is geen luchtverkeersleiding zoals bij vliegtuigen."

Jeroen Rotteveel weet er alles van. De directeur van de Nederlandse cubesat-onderneming ISIS was er vanaf het eerste uur bij, en zag minisatellieten soms met meer dan honderd tegelijk aan boord van Indiase, Chinese en Amerikaanse raketten de ruimte ingaan. Volgens het bedrijf heeft van de 380 gelanceerde cubesats er tot nu toe niet één een aanvaring gehad. "Ze voldoen aan strenge eisen, en die hele kleine satellieten maken geen onverwachte manoeuvres. Dat helpt om de baan goed te voorspellen. Als ze te dicht bij een andere satelliet komen krijg je een waarschuwing. Eerst bij 1000 meter, dan bij 100, dan bij tien meter."

Dan moet tenminste één van de satellieten uitwijken, maar die moet daarvoor wel over raketmotoren beschikken. Nanosatellietjes hebben die meestal niet. En plotselinge manoeuvres van grotere satellieten kunnen weer nieuwe risico's vormen, waarschuwt Krag.

Lasers en robotarmen

Er zijn de afgelopen jaren wel oplossingen onderzocht voor het ruimtepuin: lasers bijvoorbeeld die oude of kapotte kunstmanen een duwtje kunnen geven zodat ze niet op andere objecten botsen. Het Zwitserse bedrijf ClearSpace lanceert in 2025 een satelliet met robotarmen om een stuk ruimteafval te grijpen en de dampkring in te sturen.

Maar die oplossingen zijn erg kostbaar. Is het dan wel verstandig om enorme aantallen cubesats te blijven lanceren? Krag zou ze niet willen verbieden. "Ze hebben satellieten veel goedkoper en bereikbaarder gemaakt. Het is beter om slimme oplossingen te zoeken."

Satellieten in hoge banen zouden bijvoorbeeld een zelfstandig werkend voortstuwingssysteem moeten hebben dat de satelliet uit zijn baan kan weghalen als de kunstmaan niet meer werkt. En alle minisatelliet es dicht bij de aarde zouden een kleine antenne moeten hebben die ervoor zorgt dat de radar ze beter kan zien. "Hoe kleiner een object is, hoe moeilijk het is om het te volgen. Sommige van die satellietjes zijn niet groter dan een vliegende chipset. Als die gaan voldoen aan bepaalde designeisen, dan kunnen we die grote hoeveelheid ruimteverkeer straks mogelijk maken."