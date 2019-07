Europese Vega-raket stort in Atlantische Oceaan

Een Europese Vega-raket is kort na de lancering neergestort in de Atlantische Oceaan. Het is voor het eerst dat een lancering met deze raket van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mislukt.

Twee minuten na de lancering in Frans-Guyana ging er iets mis met de tweede trap van de raket. Wat precies is niet duidelijk. De lancering was al twee keer uitgesteld vanwege ongunstige weersomstandigheden.

Excuses

Aan boord van de raket was een observatiesatelliet van de Verenigde Arabische Emiraten. ESA heeft excuses aangeboden voor het verlies van het apparaat.

De 30 meter lange Vega is de lichtste raket van de ESA, dat ook vliegt met Ariane 5- en Sojoez-raketten. De Vega is sinds 2012 vijftien keer succesvol ingezet.