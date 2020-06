Akoestische gitaar Nirvana-zanger Kurt Cobain geveild voor recordbedrag

Cobain kocht de gitaar - een 1959 Martin D-18E - bij een gitaarwinkel in Los Angeles. Het instrument is speciaal aangepast voor de linkshandige Cobain. De koper kreeg bij de gitaar ook de originele gitaarkoffer, waarop Cobain onder meer stickers had geplakt.

Voordat de veiling officieel opende, was er al een miljoen geboden op de gitaar. Het veilinghuis rekende in eerste instantie op een maximale opbrengst van 2 miljoen dollar. Vorig jaar werd het olijfgroene vest dat Cobain droeg tijdens het akoestische concert al geveild voor 300.000 euro.

Ook 'Blue Angel' van Prince geveild

Bij de veiling van veilinghuis Julien's Auctions ging ook een bijzondere gitaar van Prince onder de hamer. Uiteindelijk werd er ruim een half miljoen euro neergelegd voor een van de speciaal voor de artiest gemaakte Cloud 2-gitaren. Het betreft de zogenoemde 'Blue Angel'-gitaar. De gitaar was in originele staat wit, maar werd meerdere keren overgeschilderd en is nu blauw.

Het was volgens het veilinghuis de favoriete gitaar van Prince bij concerten. De in 2016 overleden zanger gebruikte hem onder meer veelvuldig tijdens zijn Purple Rain-tour in de jaren tachtig.