Unplugged-vest Kurt Cobain (mét vlekken en brandplek) geveild

Het vest dat Kurt Cobain aanhad tijdens het beroemde Unplugged-concert op MTV, is geveild voor 300.000 euro. Veilinghuis Julien's noemt het olijfgroene kledingstuk van acryl, mohair en lycra een van de meest iconische uit de muziekgeschiedenis.

Het veilinghuis benadrukte dat het vest er nog precies zo uitziet als toen Cobain het in 1993 droeg. Er mist een knoop, er zit een brandgat van een sigaret in en omdat het nooit is gewassen zijn er enkele vlekken.

Het vest werd na de dood van Cobain door zijn weduwe aan een vriendin gegeven. In 2015 werd het al eens voor ruim een ton verkocht. Dit keer werd een opbrengst tussen de 200.000 en 300.000 euro verwacht. Dat werd makkelijk gehaald.

Turquoise gitaar

Bij de veiling kwam ook een van de lievelingsgitaren van Cobain onder de hamer: een speciaal voor hem gemaakte turquoise Fender Mustang. Dat instrument werd gebruikt tijdens de In Utero-toer, die Nirvana nooit kon afmaken door de zelfmoord van de zanger.

Voor de gitaar werd 306.000 euro betaald. Het was daarmee het duurste kavel.

Tijdens de veiling werden ook een jasje van Michael Jackson (58.000 euro), een Harley Davidson van Elvis Presley (95.000 euro) en een zelfportret van David Bowie (46.000 euro) verkocht. De handgeschreven tekst van het Elton John-nummer Goodbye Yellow Brick Road bracht veel meer op dan van tevoren gedacht: 67.000 euro in plaats van de geschatte 6300 euro.