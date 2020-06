Ook Amsterdam verbiedt betoging tegen 1,5 meter

De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft een voor morgen geplande demonstratie tegen de anderhalvemetermaatregel verboden. Ze vreest dat er meer dan 10.000 mensen naar het Museumplein komen.

"Voor zo'n grote groep mensen is het zeer ingewikkeld om allen continu 1,5 meter afstand te houden, zo is recent bij meerdere massale demonstraties in Nederland gebleken", schrijft Halsema in een toelichting op haar verbod,

Thomas Croiset van Uchelen, organisator van de betoging, snapt niets van het verbod. "Vanmiddag staan er duizenden Black Lives Matter-demonstranten op het Malieveld in Den Haag. Maar wij mogen niet. Dat is discriminatie", zegt hij bij AT5.

Bekende artiesten trekken groot publiek

Het verbod in Amsterdam is niet het eerste. Eerder verboden onder meer Utrecht en Maastricht een demonstratie van de actiegroep Nee tegen 1,5 meter/Viruswaanzin. Gisteren nog werd een streep gehaald door een betoging in Den Haag, waar bekende artiesten zouden optreden en dus een groot publiek zouden kunnen trekken.

"Het vermoeden van politie is dat het in Amsterdam gaat om een gelijksoortig voornemen", schrijft Halsema nu aan Croiset van Uchelen. "Aannemelijk is dat u in Amsterdam alsnog het programma wil aanbieden dat gepland stond voor Den Haag.

Tweede Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag kwamen veel meer mensen dan verwacht naar een antiracismeprotest op de Dam in Amsterdam. Hoewel het toen onmogelijk was om 1,5 meter afstand te houden, greep Halsema niet in. Dat leidde tot kritiek op de burgemeester, zowel in politiek Den Haag als in de gemeenteraad van Amsterdam.