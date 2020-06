Winkelstraat merkt wat minder van corona: 'Maar we zijn er nog niet'

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog duidelijk voelbaar voor veel winkeliers. De versoepelingen van de coronamaatregelen in mei hebben voor meer drukte gezorgd, maar die drukte is niet verder toegenomen sinds de heropening van de horeca, meldt marktonderzoeker Locatus.

"Het weekend is nog lang niet als vanouds", zegt ook Paul te Grotenhuis van de branchevereniging van non-food retailers, INretail. "Het oogt al gauw drukker in binnensteden omdat minder mensen in winkels mogen en een deel op straat staat te wachten, de drukte is heel relatief."

'Houdt niet over'

Volgens de brancheorganisatie gaat het in vergelijking met het begin van de coronacrisis wel beter met winkeliers. Al moet de omzet echt omhoog. "Logisch dat je meer omzet hebt dan wanneer je winkel dicht is", zegt Te Grotenhuis. "Maar ook als je op zestig a zeventig procent zit van wat het ooit was, verdien je als ondernemer nog steeds geen geld, maar maak je alleen minder kosten."

Er is ook ruimte voor optimisme. Zo neemt het aantal pintransacties weer toe en zien verschillende sectoren hun omzet toenemen, blijkt uit cijfers van ING. Consumenten houden met hun uitgaven nog veel rekening met corona, ziet sector-econoom Henk van den Brink.

"Aan voedsel en andere levensmiddelen geven we al langere tijd meer uit dan een jaar eerder, aan mode en vrijetijdsbesteding juist minder. Ook blijven de tuin- en bouwmarkten populaire winkelbestemmingen."

Minder extremen

1 mei spraken we met ondernemers uit de Utrechtse Twijnstraat. Hoe is de situatie nu, en wat zagen zij veranderen sinds de coronamaatregelen zijn versoepeld?