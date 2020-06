Aanklager die Trump-vertrouwelingen onderzocht moet weg, maar wil niet

De officier van justitie in New York die de laatste jaren onderzoek heeft gedaan naar vertrouwelingen van president Trump is onverwachts weggestuurd. Maar Geoffrey Berman blijft op zijn post, laat hij in een verklaring weten.

Minister Barr van Justitie maakte vrijdagavond plotseling bekend dat Berman weg moet, en dat hij wordt vervangen door de baas van de instantie die toezicht houdt op de effectenbeurs. "Ik begreep uit een persbericht van de minister van Justitie dat ik zou 'aftreden'. Dat is niet zo, en ik ben dat ook niet van plan. Ik ben benoemd door de justitie in New York", schrijft Berman.

Het voorgenomen ontslag van Berman roept veel vragen op. Hij is sinds januari 2018 in functie en heeft zich beziggehouden met de vervolging van onder meer Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen, die jarenlang gold als de juridische 'klusjesman' van de president. Zo regelde Cohen zwijggeld voor vrouwen met wie Trump verhoudingen zou hebben gehad. Hij heeft een celstraf gekregen vanwege belastingontduiking en het afleggen van valse verklaringen, en kreeg vorige maand toestemming om die thuis uit te zitten vanwege het coronavirus.

Belastende informatie

Ook had Berman het voorzien op twee medewerkers van Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York die de rol van Cohen overnam nadat die zich van Trump had afgekeerd. Ook nam Berman Giuliani zelf op de korrel vanwege zijn rol bij het Oekraïne-schandaal dat tot de afzettingsprocedure tegen president Trump leidde.

In die zaak werd geprobeerd om belastende informatie te vinden over Trumps Democratische tegenstrever Joe Biden, wiens zoon Hunter bestuurder is geweest van een Oekraïens gasbedrijf. Trump dreigde daarbij met de intrekking van miljoenen aan militaire hulp voor Oekraïne.

Bermans voorganger, Preet Bharara, die zelf kort na het aantreden van Trump de laan werd uitgestuurd, stak heeft ook gereageerd en stak zijn twijfels niet onder stoelen of banken. "Waarom gooit een president een door hemzelf benoemde aanklager op vrijdagavond eruit, minder dan vijf maanden voor de verkiezingen?" twitterde hij.