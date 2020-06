Nog geen akkoord over EU-herstelfonds van 750 miljard

De leiders van de Europese Unie hebben nog geen besluit genomen over het herstelfonds van 750 miljard euro. Uit dat fonds moeten landen die het nodig hebben geld kunnen krijgen, maar over de voorwaarden verschillen de 27 EU-landen van mening. Wel zijn de leiders volgens verschillende bronnen dichter bij een oplossing gekomen.

Nederland maakt zich grote zorgen over de meerjarenbegroting, die als onderpand dient voor het herstelfonds en waarover tegelijkertijd wordt onderhandeld. Het kabinet wil niet meer betalen aan Brussel en eist dat de korting van ongeveer 1 miljard euro die Nederland krijgt behouden blijft. Dat staat nu niet in de plannen van de Europese Commissie.

Uit rekensommen die de afgelopen dagen zijn gemaakt, blijkt dat tussen wat Nederland met de begroting wil en het voorstel van de Europese Commissie een gat zit van ongeveer 50 miljard euro. Maar als Nederland zijn korting wel kan behouden, is het verschil nog maar 10 miljard euro.

Premier Rutte was na afloop nog niet optimistisch, maar ook niet pessimistisch. "Ik hoor van bijvoorbeeld Commissievoorzitter Von der Leyen dat Nederland de korting mag behouden. Maar ik zie het nog nergens in de stukken staan."

Geen makkelijke onderhandelingen

Premier Rutte hoopt over de begroting en het herstelfonds half juli zaken te kunnen doen als de EU-leiders elkaar in levenden lijve ontmoeten in Brussel. Dat zullen geen makkelijke onderhandelingen worden, verwacht hij. Het kabinet gaat niet zonder meer akkoord met de spelregels van het herstelfonds.

Rutte: "Nederland vindt solidariteit belangrijk, maar solidariteit heeft een prijs. Solidariteit is niet alleen helpen. Solidariteit is ook zorgen dat je pensioenstelsel op orde is, dat je belastingstelsel modern is, de arbeidsmarkt goed functioneert en de informele economie wordt bestreden. Het gaat erom dat landen dan de volgende keer economisch zo sterk zijn dat ze zelfstandig uit een crisis kunnen komen."

De Europese leiders hebben vandaag vooral gezegd wat ze van het plan vinden. Het waren nog geen onderhandelingen. Vanuit Spanje kwam het geluid dat er haast gemaakt moet worden. Ook de Italiaanse premier Conte wil dat er in juli een akkoord wordt gesloten. Ze krijgen daarbij steun van de Duitse bondskanselier Merkel, die de huidige crisis de grootste economische uitdaging in de geschiedenis van de Europese Unie noemde.

Vanuit Oost-Europa, maar ook vanuit Nederland, klonk kritiek op de voorwaarden waaronder landen geld uit het herstelfonds kunnen krijgen. Zo is een van de criteria waarnaar wordt gekeken de werkloosheid in de jaren tussen 2015 en 2019. "Dat lijkt me niet terecht", zei Rutte. "Je kan beter van actuele cijfers uitgaan die geven namelijk een beter inzicht in hoe hard de crisis in een land heeft toegeslagen."