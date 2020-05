Europese Commissie wil 750 miljard euro voor herstelfonds

De Europese Commissie wil 750 miljard euro inzetten om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Dat geld moet worden geleend op de kapitaalmarkt ten behoeve van landen die zwaar zijn getroffen door de crisis.

Een deel van het geld moet volgens de plannen van de Europese Commissie geschonken worden aan landen. Het gaat om 500 miljard euro, terwijl 250 miljard euro beschikbaar is om onder voorwaarden geleend te worden. Dat zegt de Italiaanse Eurocommissaris Paolo Gentiloni.

Felle discussie

In de EU is een felle discussie aan de gang over lenen en schenken. Een aantal landen, waaronder Nederland, is tegen het schenken van geld en wil dat er hoe dan ook voorwaarden aan worden verbonden. Maar Nederland staat met de andere zuinige (vrekkige) landen vrij geïsoleerd.

Duitsland en Frankrijk willen juist wel dat geld wordt geschonken, omdat het in het belang van de hele Europese Unie is dat de interne markt weer gaat functioneren, aldus bondskanselier Merkel en president Macron.

De commissie stelt verder voor om EU-belastingen in te voeren, waaronder een belasting op bedrijven die een omzet hebben van meer dan 750 miljard euro. Het zou voor het eerst zijn dat Brussel zelf belasting gaat heffen.

Commissievoorzitter Von der Leyen presenteert het hele plan vanmiddag in het Europees Parlement. De plannen vereisen unanieme goedkeuring van de 27 lidstaten.