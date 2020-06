‘Ik had mijn stem graag laten horen bij coronaprotest op Malieveld'

"Ik lees het net ja", Justin Machiels wordt vanochtend net als veel andere demonstranten verrast door het bericht dat een protest tegen coronamaatregelen op het Malieveld zondag verboden wordt. Maar demonstranten denken dat er best veilig gedemonstreerd kan worden, zeker omdat het buiten is.

Burgemeester Remkes van Den Haag verbiedt zondag alle demonstraties en dat betekent dat het coronaprotest van de actiegroep Virus Waanzin niet door mag gaan. De organisatoren eisen dat er per direct een einde komt aan de huidige coronamaatregelen, die het kabinet met spoed probeert vast te leggen in een nieuwe wet.

Machiels, een evenementenorganisator uit Sittard, vindt het besluit raar, "want demonstreren blijft een grondrecht". "Het excuus voor het verbod is dat er dj's komen draaien en dat de demonstratie daarom als een festival wordt gezien. Maar ik zie dat absoluut niet zo, het is pas een festival als er een grote line-up is en iedereen komt om te feesten. De dj's die hier zouden komen, wilden gewoon meewerken aan het verhaal."

Programma

De organisatie was van plan om zondag tussen 13.00 en 17.00 uur op het Malieveld sprekers met muziekoptredens af te wisselen, ongeveer om het kwartier. Artiesten als dj Jean, Paul Elstak en Ernst Jansz hadden hun medewerking toegezegd.

"Ik moet zeggen, toen ik het programma zag dacht ik wel: misschien is het beter als het meer bij sprekers was gebleven", zegt Mick Bouman. Ook hij was van plan om naar het Malieveld te gaan. "Als je een dj laat optreden is de kans groter dat het verboden wordt. En dat is jammer, want ik had graag mijn stem laten horen zondag."

"Ik denk dat die nieuwe wet de vrijheden buitenproportioneel inperkt", zegt Bouman. "En ik heb het idee dat veel van de maatregelen heel erg op angst gebaseerd zijn en te weinig rekening houden met de laatste inzichten over het besmettingsmechanisme van het coronavirus."

Met zijn deelname wil de 37-jarige Amsterdammer een helder signaal afgeven: het middel is erger dan de kwaal. "De overheid zou zo lang mogelijk van persoonlijke verantwoordelijkheid moeten uitgaan, zo'n wet zou je alleen moeten invoeren als het in de soep dreigt te lopen. Niet wanneer het heel goed gaat, zoals nu", verwijst hij naar het gedaalde aantal coronadoden, ziekenhuisopnames en positief geteste personen.

Wet onder vuur

De coronawet ligt sowieso al onder vuur. De Nederlandse Orde van Advocaten zegt dat de voorgestelde wet inbreuk kan maken op de grondrechten van burgers. Ook de Raad voor de rechtspraak en de Raad van State zijn er kritisch over. Het voornemen van het kabinet om de wet op 1 juli al in te laten gaan, is vandaag uitgesteld.

Via een kort geding, dat dient op 25 juni, probeert Virus Waanzin de overheid te dwingen de maatregelen stop te zetten. "De laatste drie maanden hebben we van de politiek vooral holle retoriek gehoord", zegt mede-initiatiefnemer Willem Engel. "We zijn massaal binnen gaan zitten om de fouten van het kabinet te corrigeren. En in plaats van dat we worden beloond, worden we nu bestraft."