Coronaprotest Den Haag verboden, organisatoren stappen naar rechter

De Veiligheidsregio Haaglanden verbiedt een demonstratie van de actiegroep "Virus waanzin" die voor zondag was aangekondigd op het Malieveld. "De wijze waarop deze bijeenkomst wordt georganiseerd, vormt een gevaar voor de volksgezondheid", schrijft plaatsvervangend voorzitter Remkes.

De initiatiefnemers stappen naar de rechter. "De democratie is buiten werking gesteld. Daar nemen we geen genoegen mee", zegt woordvoerder Willem Engel. Hij hoop dat de demonstratie na de uitspraak in kort geding toch nog kan doorgaan.

"Ik zie dat met vertrouwen tegemoet", zei Remkes op NPO Radio 1. "Daar heeft men het volste recht op."

Festival met dj's

Voor de demonstratie waren in eerste instantie 100 deelnemers aangemeld, maar dat aantal is na oproepen op sociale media en het aansluiten van andere protestorganisaties snel opgelopen, zegt de veiligheidsregio.

De organisator zou de prognose van het aantal aanwezigen inmiddels hebben aangepast naar zeker 10.000. "Dit overstijgt met zekerheid de spankracht en het regelvermogen van de organisatie die dit evenement onder het mom van een demonstratie heeft aangekondigd en overschrijdt de maximale capaciteit van het Malieveld."

Volgens de veiligheidsregio komt dit ook doordat er optredens van bekende dj's gepland staan. Die maken dat bekend via hun eigen kanalen, waardoor er ook mensen op het evenement afkomen die na de lockdown van de afgelopen maanden weer een muziekfestijn willen meemaken.

"Het recht op demonstratie is een groot goed, maar het Malieveld is niet van elastiek", schrijft Remkes. "In de gemeente Den Haag bestaat geen openbare ruimte die de hoeveelheid mensen die de organisatie heeft opgetrommeld veilig kan herbergen en daarom verbied ik de bijeenkomst." Hij wijst erop dat dergelijke massa-evenementen tot 1 september niet zijn toegestaan.

Minister Grapperhaus stelde voorafgaand aan de ministerraad dat hij er niet over gaat. "Maar als het de inschatting is dat het een festival wordt, dan hebben ze in Den Haag een goede reden om het niet door te laten gaan."