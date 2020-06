Macht en kostenbesparingen grootste hindernissen voor deal over KLM-steun

De verdeling van de macht tussen Nederland en Frankrijk, en hoe KLM de kosten gaat verlagen. Dat zijn nog de twee belangrijkste discussiepunten voordat er een deal kan zijn over 2 tot 4 miljard aan noodhulp voor KLM, melden Haagse bronnen aan de NOS.

Het Financieele Dagblad meldt vandaag dat minister Hoekstra van Financiën controle wil hebben op de besteding van het Nederlandse geld. Hij eist dat het alleen bij KLM terechtkomt. De Fransen zouden juist zo min mogelijk beperkingen en voorwaarden willen, omdat het gaat om een reddingsoperatie.

De bronnen van de NOS bevestigen het meningsverschil. Zo zou Hoekstra meer Nederlandse commissarissen bij KLM willen aanstellen, maar willen de Fransen dat niet omdat zij dan aan macht inboeten. Ook zou Hoekstra het recht willen krijgen om bepaalde investeringen tegen te houden. Ook daar zitten de Fransen niet op te wachten. KLM is onderdeel van moederbedrijf Air France-KLM. Frankrijk kondigde eerder al een steunpakket aan van 7 miljard euro.

Wat betreft kostenbesparingen bij KLM zou het bedrijf een reorganisatieplan moeten hebben waarvan de regering denkt dat het voldoende is om de komende jaren overeind te blijven. Mogelijk is een loonoffer voor sommige beroepsgroepen daar onderdeel van.

Ondanks de meningsverschillen met Frankrijk is de verwachting dat er in de loop van volgende week een deal komt.

Overleg sinds 24 april

De Nederlandse regering is al bijna twee maanden bezig met het bereiken van een definitieve deal over de steun. De noodhulp werd op 24 april aangekondigd. Net als veel andere maatschappijen is KLM zwaar getroffen door de coronacrisis.

In april werd al gezegd dat nog moet worden uitgewerkt hoe de steun er precies gaat uitzien. Ook het bedrag is nog onbekend, maar ligt dus ergens tussen de 2 en 4 miljard.

Frankrijk en Nederland hebben wel vaker onenigheid over Air France-KLM. Zo kocht minister Hoekstra begin 2019 een groot pakket aandelen Air France-KLM om meer invloed in het bedrijf te krijgen. Hij deed dat zonder de Franse regering daarover in te lichten.