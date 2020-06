Australië al maandenlang doelwit van grote cyberaanval 'door andere staat'

Een groot aantal politieke en particuliere organisaties in Australië is al maandenlang slachtoffer van een grootschalige cyberaanval. Door de omvang en geavanceerde werkwijze lijkt het erop dat een ander land achter de aanval zit, zei premier Scott Morrison in een persconferentie.

"Er is maar een aantal landen dat de middelen heeft voor een dergelijke cyberaanval", zei de premier. Onder de aangevallen instanties zijn overheidsorganisaties, bedrijven, scholen en gezondheidsinstellingen. De cyberaanvallen zouden al wel een aantal maanden aan de gang zijn, volgens de premier.

Morrison zei niet te weten wat de motivatie van de hackers is. Over welk land achter de aanvallen zit, deed de premier geen uitspraken. Op de persconferentie weigerde hij ook te antwoorden op de vraag of China mogelijk de dader is. De relatie met dat land staat al een tijd onder druk.

Er zouden nog geen grote datalekken zijn geweest door de cyberaanvallen. Morrison zei tegen ABC News dat hij ervoor heeft gekozen om het nieuws nu te brengen, zodat de Australiërs op de hoogte zijn van wat er gebeurt. En niet omdat de dreiging nu hoger zou zijn dan in de afgelopen maanden.

Vorig jaar zijn in Australië drie grote politieke partijen gehackt. Ook toen dachten veiligheidsdiensten dat een ander land achter de aanval zat.