Beroemde Franse haan Maurice is dood

Het gebeurt niet vaak dat het overlijden van een dier alle landelijke media haalt, maar in Frankrijk raken televisie, radio, kranten en websites er niet over uitgepraat: Maurice de haan is dood. "Maurice zal nooit meer zingen", meldde de Franse televisie.

Maurice de haan groeide vorig jaar uit tot een ware legende in Frankrijk. Het dier liet graag luidkeels van zich horen, ook 's morgens vroeg, maar daar waren de buren van eigenaresse Corinne Fesseau niet van gediend. Ze klaagden, maar dat leidde tot niets. De burgemeester van Île d'Oléron probeerde de burenruzie te sussen, maar dat hielp niet. Er werden zelfs landelijke petities opgesteld die door tienduizenden Fransen werden ondertekend, maar zelfs dat kon de rust niet terug doen keren.

Uiteindelijk moest de Franse rechter erover beslissen: mocht Maurice kraaien of niet? Was het overlast of niet? De rechter stelde de haan uiteindelijk in het gelijk. Kraaien mocht. De buren moesten 1000 euro schadevergoeding betalen aan Fesseau.

Symboolhaan

Maurice werd in Frankrijk gezien als "hét symbool van het bedreigde platteland", schreef kwaliteitskrant Le Monde. Want hij woonde met Fesseau in een rustig dorpje op het vakantie-eiland. En dat Franse platteland, daar horen nu eenmaal dieren met al hun geluiden bij.

De buren waren stadsbewoners van het Franse vasteland. Zij waren maar een paar weken per jaar in hun vakantiehuisje op het eiland, gelegen naast het huis van de haan. Hun geklaag was symbolisch voor 'arrogante' stadsbewoners die hun wil wilden opleggen aan de 'echte' Fransen op het platteland.

Ruim een maand geleden, tijdens de quarantaine, overleed Maurice. Hij leed aan de zogeheten 'snotziekte', coryza, hij werd zes jaar oud. "We vonden hem dood, naast het kippenhok'', vertelde Fesseau. Ze heeft bewust gewacht met het bekendmaken van het overlijden. "Corona was belangrijker dan mijn haan."

Dit is een video van de haan en zijn baasje van de tijd rond de rechtszaak.