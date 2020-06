139.000 minder werkende jongeren sinds corona

Dat vooral jongeren nu getroffen worden heeft veel te maken met hun arbeidsmarktpositie. "Vanaf half maart werden sectoren geraakt waar juist veel jongeren werken, zoals de horeca, detailhandel, cultuur en evenementenbranche", zegt arbeidsmarktexpert Rob Witjes van het UWV. "Zeker omdat jongeren veelal een tijdelijk contract hebben. Want zo'n 80 procent van de jongeren tot 25 heeft een flexcontract, en dat zijn degenen waar bedrijven het eerst afscheid van nemen."

In hoeverre de jeugd- en algemene werkloosheid de komende tijd verder oploopt is nog koffiedik kijken. "De steunpakketten van de overheid hebben nu nog een dempend effect", zegt Witjes. "Maar als die steunmaatregelen in het najaar ophouden, dan wordt het spannend wat bedrijven gaan doen. Ze zijn nu aan het nadenken, moet ik gaan reorganiseren, moet ik mijn bedrijfsmodel aanpassen. Dat kan tot gevolg hebben dat er meer mensen wegmoeten bij bedrijven."

'Jeugdwerkloosheid daalt als eerste'

Maar als het op een gegeven moment weer beter gaat met de economie dan zullen jongeren daar waarschijnlijk ook als eersten van profiteren. "Het lijkt me niet zo dat we nu een 'verloren generatie' krijgen", aldus Witjes. "Als de economie weer opkrabbelt dan liggen jongeren goed in de markt. Aan het eind van een crisis zie je eigenlijk altijd dat de jeugdwerkloosheid als eerste gaat dalen. Jongeren zijn ontzettend wendbaar, je ziet dat ouderen het dan vaak lastiger hebben."

Witjes denkt wel dat jongeren die nu net klaar zijn met studeren het zwaarder zullen hebben dan mensen die nog een opleiding volgen en nu hun bijbaantje zijn kwijtgeraakt. "Schoolverlaters die nu de arbeidsmarkt opgaan, dat zou een groep kunnen zijn die er langer last van gaat hebben."