Bedenkers van petitie in gesprek met leraar: wat leerden we over racisme en slavernij?

Reactie uitgeverijen

De drie grootste uitgeverijen van Nederlandse schoolboeken vertellen dat zij het maatschappelijke debat over racisme en discriminatie al jaren op de voet volgen en, indien nodig, verwerken in de herziening van leermethodes. Toch gaat er best enige tijd overheen voordat zo'n herziening in de klas gebruikt kan worden, vetelt Bettie Bruinsma van uitgeverij Noordhoff. "Tot voor kort kostte het maken van een lesmethode geschiedenis een paar jaar en werden de boeken gemiddeld negen jaar door scholen gebruikt. Online is het mogelijk om sneller en vaker te updaten en aan te passen op inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen."

Eindredacteur van geschiedenisboeken Ronald den Haan vertelt dat in het lesmateriaal vijftien jaar geleden de nadruk is gelegd op het historisch denken en het behandelen van verschillende perspectieven. "Leerlingen moeten niet alleen in de huid kunnen kruipen van een slavenhouder, maar ook in die van een tot slaaf gemaakte en leren kijken naar de geschiedenis vanuit een niet-westers perspectief."

Uit onderzoek van het Historisch Nieuwsblad blijkt dat in het voortgezet onderwijs gemiddeld 9 procent van de totale lesstof wordt besteed aan kolonialisme en 4 procent aan slavernij. Uit dat onderzoek bleek dat 2 procent van de lesstof wordt besteed aan de Holocaust. Scholen mogen volgens de wet zelf bepalen hoe ze die lesstof in de klas behandelen.

Uitgeverij Malmberg geeft aan dat het onderwerp slavernij in hun lesmethodes van meerdere kanten wordt belicht: "In alle leerjaren en hoofdstukken letten wij strikt op woordgebruik en beeld, maar ook door de gevolgen voor de tot slaaf gemaakte mensen invoelbaar maken. Dit doen wij door henzelf aan het woord te laten in tekstbronnen en hun leven gedetailleerd te beschrijven"