Tienduizenden handtekeningen om racisme verplicht te behandelen op scholen

Een petitie om het behandelen van racisme verplicht te stellen op basis- en middelbare scholen is in ruim een week al bijna 40.000 keer ondertekend. De initiatiefnemers mikken op minimaal 50.000 handtekeningen, zodat de petitie als burgerinitiatief op de agenda gezet kan worden van de Tweede Kamer.

De petitie is gestart door drie vriendinnen, die op hun scholen en in hun omgeving geregeld racisme en discriminatie zagen. "En ook omdat er thuis niet altijd over wordt gesproken, zal het verplicht opnemen van deze onderwerpen in de lesstof van scholen een grote positieve invloed hebben op het racisme- en discriminatieprobleem in Nederland", schrijven ze.

Veel kleine opmerkingen

Een van de vriendinnen, Sohna, sprak woensdag in de show van dj Fernando Halman op radiostation FunX over het plan en haar eigen ervaringen met racisme. "Het ging om heel veel van die kleine opmerkingen", zei ze. "Bijvoorbeeld over mijn haar, tijdens het luizenkammen. Ik heb een beetje kroes, krullend haar, en toen zei een klasgenootje: "Je lijkt echt op een heks."

Verder wordt volgens haar een thema als slavernij "niet eerlijk" behandeld op haar school. "Het werd meer vanuit het standpunt van de winst van de Nederlandse republiek verteld."

Onbevooroordeeld opgroeien

In de petitie stellen de vriendinnen voor het behandelen van racisme op middelbare scholen structureel en meer te integreren in bestaande vakken, of er een apart vak van te maken. "Want het is belangrijk dat dit niet bij een les blijft, maar er aandacht aan wordt besteed over een langere periode, zodat het goed bij de leerlingen blijft hangen", stellen ze.

Op basisscholen moeten in poppen of video's alle soorten, kleuren en geloven voorkomen en is het zaak discriminatie bespreekbaar te maken in bijvoorbeeld kringgesprekken. Op die manier krijgen kinderen" de mogelijkheid krijgen om gelijkwaardig en onbevooroordeeld op te groeien".

Radio-dj Halman heeft zich als ambassadeur verbonden aan het initiatief en riep zijn luisteraars en volgers op sociale media op het te steunen. "Zodat al onze kinderen gelijkwaardig opgroeien en de racistische zaadjes, die lang geleden gepland zijn, verwijderd worden", aldus Halman.