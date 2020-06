Eén coronageval na Damdemo: 'Geen garantie dat het elke keer goed gaat'

Voor zover nu bekend is één persoon die bij de antiracismedemonstratie op de Dam was besmet met het coronavirus. Het lijkt dus mee te vallen met het aantal besmettingen, maar experts waarschuwen: het kan de volgende keer wel misgaan en dan wordt het heel ingewikkeld om een uitbraak in de hand te houden.

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC vergelijkt het met een kansspel. "Hoe meer mensen dicht bij elkaar zijn, hoe groter de kans dat daar iemand tussen zit die wel ongemerkt de infectie heeft." Dat het nu met een sisser lijkt te zijn afgelopen is geen garantie dat zo'n grote bijeenkomst met mensen dicht op elkaar veilig is.

Ze wijst erop dat er ook voorbeelden zijn waar het de afgelopen maanden niet goed ging, bijvoorbeeld bij de slachthuizen.

Ook Patricia Bruijning, epidemioloog bij het UMC Utrecht, zegt dat we ons niet rijk moeten rekenen. "We wisten al dat de kans op besmetting in de buitenlucht minder is dan binnen, maar het is niet nul. Het is nu goed gegaan, we hebben geluk gehad. Maar als je dit experiment nog een aantal keer zou herhalen, dan gaat het ook een keer mis. Ik zou grote evenementen echt nog niet doen."

Ondergrondse opleving

Ze benadrukt ook dat de Amsterdamse GGD infecties gemist kan hebben. Als dat zo is, kan dat alsnog leiden tot een ondergrondse opleving van het virus. "We moeten niet nu al denken dat hier niks gebeurd is omdat we er maar één gevonden hebben. Het kan best zijn dat er meer besmettingen zijn geweest."

Als het bij een grote bijeenkomst fout gaat, is er het risico op een super spreading event. Als één persoon veel mensen besmet, is het heel moeilijk om die uitbraak weer in te dammen, zegt Bruijning. "Je weet niet precies met wie iemand allemaal in contact is geweest. Die mensen vliegen uit naar allerlei plekken. Je kent ze vaak niet dus je kunt ze niet zeggen dat ze in quarantaine moeten. Dat maakt het heel ingewikkeld."

Naarmate er meer bekend wordt over de risico's zijn er de komende tijd misschien wel meer kleine stapjes mogelijk, denkt Bruijning. "Wellicht kunnen we uiteindelijk toe naar meer verschil maken tussen buiten en binnen: dat je buiten soepeler met de maatregelen kunt zijn dan binnen. Maar het is echt te vroeg om te zeggen: we kunnen buiten alle maatregelen loslaten."

Sporten in de buitenlucht

Als voorbeeld van die kleine stapjes noemt de epidemioloog als voorbeeld dat er mogelijk wat losser omgegaan kan worden met de anderhalvemeter-regel in het dagelijks verkeer. "Eigenlijk zie je dat in de praktijk al een beetje gebeuren om je heen. Mensen houden nog steeds wel afstand, maar niet meer per se anderhalve meter."

Ook zouden activiteiten als sporten in de buitenlucht weer opgestart kunnen worden, zegt Bruijning. "Laten we dat eerst maar eens opzetten voordat we grote evenementen gaan doen."