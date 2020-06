Voorlopige balans: één Dam-demonstrant heeft coronavirus

Voor zover nu bekend is één persoon die aanwezig was bij de antiracismedemonstratie op de Dam besmet met het coronavirus. De betreffende patiënt had op het moment van de betoging geen klachten en was niet besmettelijk, zegt de Amsterdamse GGD. Het is onduidelijk waar hij of zij het virus heeft opgelopen.

Wethouder Kukenheim maakte de stand van zaken van het onderzoek naar eventuele 'Dambesmettingen' bekend aan de gemeenteraad. Het is nu ruim twee weken na de betoging, waarbij veel meer mensen aanwezig waren dan toegestaan.

Achteraf werd gevreesd dat de demonstratie een nieuwe brandhaard voor coronabesmettingen zou zijn. Eerder deze week meldde de GGD al dat daarvan geen sprake bleek te zijn.

Incubatietijd voorbij

Vorige week meldden zich twee demonstranten met klachten, maar zij testten negatief. Een derde persoon, de nu bekendgemaakte patiënt, meldde zich deze week en testte wel positief. Het ziektebeeld ontstond volgens deze patiënt een kleine week na de demonstratie.

De maximale incubatietijd van twee weken na de betoging is nu voorbij, maar dat betekent volgens de GGD niet dat het bij dit ene coronageval hoeft te blijven. "Niet iedereen laat zich testen", zegt een woordvoerder. "Het kan zijn dat mensen al een week met klachten rondlopen en zich dan melden."

Zo zag het protest op de Dam eruit: