Duits OM: Rusland gaf opdracht voor moord op Georgiër in Berlijn

Het Openbaar Ministerie in Duitsland gaat ervan uit dat de moord op een Georgiër, vorig jaar in een park in Berlijn, in opdracht van Rusland is gepleegd. Voor de daad zelf wordt een Rus verantwoordelijk gehouden, die vrijwel onmiddellijk werd gearresteerd. Hij is vandaag voorgeleid.

"De reden voor de moordopdracht was de vijandigheid van het slachtoffer tegenover de Russische Staat en de regeringen, de autonome deelrepublieken Tsjetsjenië en Ingoesjetië en de pro-Russische regering in Georgië", laat het OM weten.

Schutter op fiets

De 40-jarige Georgiër Zelimchan Changosjvili was van Tsjetsjeense afkomst. Hij vocht in het verleden tegen Russische troepen in Tsjetsjenië en had al enkele moordaanslagen overleefd. Op 23 augustus vorig jaar werd hij op klaarlichte dag in een park in Berlijn door een man op een fiets doodgeschoten.

De verdachte, een Russische asielzoeker die in 2016 naar Duitsland kwam, werd nog diezelfde dag opgepakt. Getuigen hadden gezien dat hij een pruik en een wapen in de Spree gooide.

Russische geheime dienst

Volgens berichten in de media stond de verdachte in contact met een Russische geheime dienst. Twee rechtshulpverzoeken van Duitsland aan Rusland bleven onbeantwoord.

De moord leidde tot een diplomatieke rel tussen Duitsland en Rusland. Duitsland zette in december twee Russische diplomaten uit. Moskou beantwoordde dat met de uitwijzing van twee Duitse diplomaten.