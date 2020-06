Kabinet wil Syriëganger toch ophalen, krijgt van rechter nog half jaar

De rechtbank in Rotterdam heeft het kabinet meer tijd gegeven om een vrouw terug te halen die in Noordoost-Syrië zit. Anders dan haar advocaat had gevraagd en waar de rechter eerder mee had gedreigd, wordt de zaak niet stopgezet, maar voor een half jaar aangehouden.

Het gaat in deze zaak om Ilham B. uit Gouda, die sinds maart 2016 in Nederland wordt vervolgd omdat ze naar het kalifaat reisde en zich aansloot bij terreurorganisatie IS. De vrouw kan niet bij verstek worden veroordeeld, omdat ze op de zitting aanwezig wil zijn. Maar ze wordt vastgehouden in het kamp Ain-Issa en kan volgens haar advocaat niet zelf naar Nederland reizen. Het kabinet heeft altijd volgehouden dat ze ook niet kan worden opgehaald, omdat het te gevaarlijk zou zijn.

In februari oordeelde de rechter dat vanwege het "ontbreken van concrete stappen" om haar naar Nederland te halen het "onredelijk" was haar nog langer te vervolgen. Het kabinet kreeg tot 2 juni om duidelijkheid over de zaak te geven, anders zou het proces worden gestaakt. Die uitkomst had grote gevolgen kunnen hebben voor de strafvervolging van tientallen andere Nederlandse jihadisten die in Syrië verblijven.

In Nederland vervolgd

In een poging om de rechter op andere gedachten te brengen, stuurde minister Grapperhaus vorige maand een brief van twaalf pagina's naar de rechter. Volgens de rechtbank maakt de minister daarin voor het eerst duidelijk dat het kabinet de vrouw bij voorkeur in Nederland wil vervolgen. Ook schrijft de minister in zijn brief dat er overlegd wordt met andere Europese landen over het ophalen van individuele Syriëgangers en dat het eerste overleg daarover al is geweest.

Om die reden heeft de rechter bepaald dat het kabinet opnieuw zes maanden krijgt. De woorden van de minister zullen uiteindelijk ook moeten leiden tot "concrete daden", omdat anders de vervolging alsnog kan worden gestaakt, waarschuwt de rechter. Maar zo ver is het nog niet, concludeert hij.