Zangeres Vera Lynn (The Forces' Sweetheart) overleden op 103-jarige leeftijd

De Britse zangeres Vera Lynn is op 103-jarige leeftijd overleden, meldt de BBC. Volgens de Britse publieke omroep is ze vanochtend gestorven in het bijzijn van haar familie. "De familie maakt met veel verdriet bekend dat een van de geliefdste Britse entertainers is overleden", is te lezen in een statement dat de BBC in handen heeft.

Lynn kreeg door haar radioprogramma Sincerely Yours grote bekendheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het programma gaf ze boodschappen van familieleden van Britse militairen aan het front door en zong ze verzoeknummers. Ook trad ze in het buitenland op voor Britse soldaten. Daardoor kreeg ze de bijnaam 'The Forces' Sweetheart'.

Ze werd wereldberoemd met het nummer We'll meet again, dat ze in 1939 opnam. Het nummer werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gezien als een opsteker voor de vele geliefden die door de oorlog van elkaar gescheiden waren. Ook andere artiesten voerden het in de loop der jaren uit.