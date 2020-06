Veel overlast door hevige regenval, straten en huizen staan blank

In Vlissingen viel ruim honderd millimeter regen in 24 uur. Normaal valt er gemiddeld 58 millimeter in heel juni, schrijft Omroep Zeeland. Als gevolg daarvan moesten zestien appartementen worden ontruimd. Een aantal bewoners bracht de nacht ergens anders door.

Riool overstroomd

Niet alleen de zuidelijke provincies hadden last van het water. Ook in Utrecht is veel water gevallen. Onder meer in Oudewater, Montfoort, IJsselstein, Meerkerk en Nieuwegein stonden straten blank en op sommige plaatsen liep het water woningen en kelders in.

In de binnenstad van Woerden kwam rioolwater naar boven en dreven uitwerpselen door straten, schrijft RTV Utrecht. In Lopik blijft een basisschool vandaag dicht vanwege wateroverlast. Er staat water in de gangen en er is kans op kortsluiting.