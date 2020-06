Dode door noodweer in Zwolle, verspreid over het land wateroverlast

Vanavond is tijdens noodweer in Zwolle een vrouw om het leven gekomen. Volgens de veiligheidsregio werd de vrouw op haar fiets geraakt door een omvallende boom. Het is nog niet duidelijk of de boom door de bliksem is getroffen of dat hij is omgewaaid. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

Zware buien leiden in grote delen van het land tot wateroverlast, vooral in de zuidelijke en westelijke provincies. Zo zijn er in Vlissingen zestien appartementen ontruimd nadat er water het gebouw in was gelopen. In die stad viel in korte tijd bijna 60 millimeter neerslag.