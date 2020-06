Friese Provinciale Staten: wolf in de provincie niet welkom

De wolf mag zich niet vestigen in Friesland. Dat vindt een kleine meerderheid van Provinciale Staten in Friesland die gisteravond een motie aannam tegen de wolf.

De motie werd ingediend door de VVD, CDA, FvD en PVV, en werd gesteund door de ChristenUnie. Er is nog geen concreet plan van aanpak om de wolf buiten de provincie te houden. Eerder werd geopperd om een hek te plaatsen of het dier te verdoven, vangen en elders in Europa uit te zetten.

Initiatiefnemer en bioboer Marten Dijkstra (VVD) vindt dat de provincie moet optreden tegen de wolf. "De provincie moet er bij het Rijk op aandringen dat Friesland aangewezen wordt als wolfvrije zone in het nationaal wolvenplan", zegt hij tegen Omrop Fryslân.

Dat is niet zo makkelijk zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga. "Wil je het echt goed aanpakken, dan moet je hogerop, want er zijn Europese afspraken over gemaakt." Bovendien maken volgens hem andere roofdieren veel meer slachtoffers in de provincie, zoals vossen en marters. "Ik woon in Noordoost-Friesland en daar heb ik nog nooit een wolf gezien."

Bevolking is 'wolf-vriendelijk'

Gisteren bleek dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat de wolf welkom is in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van minister Schouten. Volgens onderzoeksbureau Motivaction staat 57 procent van de Nederlanders positief tegenover hervestiging van de wolf in Nederland.