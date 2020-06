Onderzoek: draagvlak voor wolf in Nederland neemt toe

De meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat de wolf welkom is in Nederland. Dat is een van de conclusies van een onderzoek door het bureau Motivaction in opdracht van minister Schouten.

Volgens Motivaction staat 57 procent van de Nederlanders positief tegenover hervestiging van de wolf in Nederland. Dat is een stijging ten opzichte van 2012 (45 procent). Toen waren er nog geen wolven in Nederland gesignaleerd. Sinds 2015 zijn er verschillende wolven in Nederland waargenomen en vorig jaar was het eerste "gevestigde wolvenpaar" een feit.

Voorlichting over gedrag

65 procent ziet de wolf als ongevaarlijk en de meeste Nederlanders zullen een natuurgebied niet mijden als ze weten dat ze daar een wolf kunnen tegenkomen. Tegenstanders van de wolf in Nederland wijzen vooral op de mogelijk negatieve gevolgen zoals gevaar en overlast.

De onderzoekers adviseren de overheid de bevolking meer voor te lichten over de beste manier om met wolven in de natuur om te gaan. Veel mensen weten nu niet hoe ze zich moeten gedragen. Door meer informatie over het gedrag van wolven neem je voor een deel de zorgen van mensen weg, vindt Motivaction. "Maar communiceer ook dat het een gevaarlijk dier kan zijn en dat dus de juiste voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen", staat in het rapport.

Incidenten met schapen

Schouten zal samen met de provincies de aanbevelingen van de onderzoekers uitwerken. En ze kondigt meteen een vervolgonderzoek aan. De afgelopen tijd was er veel aandacht voor een wolf in Noord-Brabant, die tientallen schapen heeft doodgebeten. De minister wil weten of die incidenten invloed hebben op het draagvlak.

"Dit lijkt een incidenteel geval, maar de verwachting is dat dit vaker gaat voorkomen, omdat er meer en regelmatiger zwervende jonge wolven in Nederland zullen voorkomen", schrijft Schouten aan de Tweede Kamer. Ze wil bekijken of de overlast verder moet worden beperkt, "met inachtneming van de beschermde status van de wolf".

Boeren van wie schapen door een wolf zijn gedood, hebben recht op schadevergoeding. Ze kunnen daarvoor terecht bij de provincies.