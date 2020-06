Schuur op onbewoonde Marker Wadden uitgebrand

Voor het eerst heeft er een grote brand gewoed op de Marker Wadden, de eilandengroep die de afgelopen jaren is aangelegd in het Markermeer. Een houten beheerschuur van Natuurmonumenten op het hoofdeiland is uitgebrand. Onduidelijk is nog hoe de brand is ontstaan.

De brandweer, de politie, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en Rijkswaterstaat kwamen vanmiddag met boten naar het onbewoonde eiland. Een van de politieboten hielp de brandweer met blussen. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen gebouw.

Natuur en recreatie

De Marker Wadden bestaan uit vijf eilanden, die een natuur- en recreatiegebied vormen. Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten begonnen in 2016 met de aanleg. Het hoofdeiland ging in 2018 open voor publiek.

Sinds kort staan er een paar gebouwen. Naast de uitgebrande loods gaat het om een slaapverblijf en kantoor voor de eilandwachters, een onderzoeksstation, een bezoekerscentrum en vier vakantiehuisjes.