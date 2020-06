'Middelbare scholen moeten na zomervakantie volledig open'

In een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb) geven veel leraren aan dat de situatie van nu niet langer moet voortduren. "Onderzoeken tonen aan dat er weinig risico's zijn, leerlingen hebben behoefte aan contact."

Plexiglas in de klas?

Woensdag komt het kabinet met een besluit. "Volgende week weten we meer. Het zou fantastisch zijn als de scholen helemaal open kunnen," aldus minister Slob in de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat het "niet goed" is voor leerlingen om lang thuis te zitten.

CNV Onderwijs denkt dat bij een volledige opening van de scholen beschermingsmiddelen een oplossing kunnen bieden. "Bijvoorbeeld het plaatsen van plexiglasschermen in de klas."

Als het OMT adviseert om de anderhalvemeterregel in stand te houden, wil minister Slob dat scholen extra ruimte zoeken in de buurt. "We moeten alles op alles zetten om de ruimten maximaal te gebruiken, zoals buurthuizen en sporthallen en wat er allemaal nog meer in de omgeving is."