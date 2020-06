Diego en andere reuzenschildpadden redden soort en zijn weer vrij

Diego is een van de schildpadden die nu weer in vrijheid leeft. Hij is naar schatting rond de honderd jaar oud. Hij is geboren op Española en heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht in een dierentuin in San Diego in de VS, waar hij al bekendstond om zijn vruchtbaarheid. Hij is nu de vader van ongeveer 800 jonge reuzenschildpadden.

Het fokprogramma is inmiddels beëindigd.

Gps-tracker

Ooit bestonden er vijftien verschillende soorten reuzenschildpadden op de Galapagoseilanden. Enkele soorten zijn al helemaal uitgestorven. Recentelijk werd nog een schildpad gezien van een soort waarvan gedacht werd dat hij aan het begin van de twintigste eeuw uitgestorven was.

De reuzenschildpaddensoort die leeft op Española is volgens het bestuur van het Nationale Park weer helemaal terug. De schildpadden hebben een gps-tracker op hun rug gekregen om te zorgen dat de soort niet nog een keer op het randje van uitsterven belandt.