Reuzenschildpaddensoort voor het eerst sinds 1906 weer gezien

Op de Galapagoseilanden is een uitgestorven gewaande reuzenschildpad gevonden. Deze soort was sinds 1906 niet meer gezien. Daarom gingen wetenschappers ervan uit dat een vulkaanuitbarsting de schildpaddensoort had uitgeroeid.

Het gaat om een vrouwelijke Chelonoidis phantastica, een ondersoort van de galapagosreuzenschildpad. Die leeft alleen op het eiland Fernandina. Het vrouwtje werd ontdekt door lokale natuurbeschermers.

De landschildpad heeft een roze neus en een glimmend schild: