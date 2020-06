GGD: moeilijk te achterhalen waar individuele gevallen corona oplopen

Het is lastig om te achterhalen waar een besmette coronapatiënt het virus heeft opgelopen. Dat bevestigt GGD-directeur Sjaak de Gouw naar aanleiding van een interview in het AD.

Hij wijst daarbij met name op de bron van individuele gevallen. "Als ik jou vraag waar je de afgelopen veertien dagen bent geweest en er zit niet iets bij wat wij herkennen van andere besmettingen, kunnen we niet vaststellen waar je corona hebt opgelopen", zegt De Gouw in het NOS Radio 1 Journaal.

Voor grotere groepen is het bron- en contactonderzoek wel nuttig. "Het is zinvol als blijkt dat een bepaalde groep besmette mensen bijvoorbeeld elke week naar het zwembad of naar de moskee gaat", zegt De Gouw. Volgens de GGD-directeur is het bij zulke zogenoemde 'verheffingen' belangrijk om het onderzoek te blijven doen, zodat de gemeenschappelijke bron achterhaald kan worden.

"Bij de besmettingen in de slachthuizen of bij een Suikerfeest in Katwijk hebben we het aantal nieuwe besmettingen kunnen beperken en de uitbraak kunnen indammen door iedereen de juiste instructie te geven." Het "uittrappen van brandjes" lukt volgens De Gouw dankzij het bron- en contactonderzoek goed.

In kaart brengen

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen en voeren alle 25 GGD's bron- en contactonderzoek uit.

Bij het bronnenonderzoek wordt nagegaan waar iemand is geweest in de veertien dagen voorafgaand aan de klachten. Op die manier moet in kaart gebracht worden of iemand bijvoorbeeld naar werk, vrienden of de kroeg is geweest. Daar vloeit volgens De Gouw lang niet altijd een besmettingsbron uit.

Bij contactonderzoek wordt ingezoomd op de 48 uur voorafgaand aan het moment dat iemand klachten kreeg. Dan wordt nagegaan met wie diegene contact heeft gehad. "Dat is het belangrijkst, omdat we dan die mensen kunnen vragen binnen te blijven voor veertien dagen en zich bij luchtwegklachten direct te laten testen. Op die manier proberen we de verspreiding te voorkomen", zegt De Gouw.

De GGD-directeur benadrukt daarbij wel dat het "onvoorstelbaar belangrijk" is dat iedereen zich aan de regels blijft houden, omdat zo een tweede golf voorkomen kan worden.