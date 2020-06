Norilsk door loodzware industrie welvarend, maar ook smerigste plek van Rusland

De lokale verontreiniging is niet het enige probleem waarmee Norilsk te kampen heeft. Normaal gesproken beginnen de lange, donkere winters er in oktober en liggen de temperaturen er tot ver in mei onder het vriespunt. Dat is aan het veranderen door de opwarming van de aarde, die in Siberië naar schatting 2,5 keer zo snel gaat als in de rest van de wereld.

En de gevolgen zijn ernstig. In grote delen van Siberië is de bodem al sinds mensenheugenis bevroren, ook in de zomer. Maar de afgelopen jaren smelt die zogeheten permafrost 's zomers door de oplopende temperaturen en de langere periodes dat het warm is. De bovenste laag verandert in blubber - en Norilsk is daar op gebouwd. Muren van woonflats scheuren en de enorme diesellekkage van twee weken geleden is er hoogstwaarschijnlijk, naast achterstallig onderhoud, mede door veroorzaakt.

Dat lek heeft flinke milieuschade veroorzaakt: