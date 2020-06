Helft Nederlanders in Donorregister, meer mensen zeggen 'nee'

Waar die stijging vandaan komt kan CBS-onderzoeker Maarten Bloem niet precies zeggen. "We hebben dat niet aan mensen gevraagd. Maar met de veranderingen die steeds dichterbij komen en de aandacht daarvoor lijkt het logisch dat mensen hun keuze nog willen vastleggen."

Daarmee doelt Bloem op de nieuwe Donorwet die op 1 juli ingaat. Volwassenen moeten volgens die wet expliciet laten weten wat ze willen na hun dood. Anders wordt ervan uitgegaan dat hun organen voor transplantatiedoeleinden mogen worden gebruikt. Die keuze kan wel nog altijd door iemand zelf gewijzigd worden.

Het grootste deel van de nieuwe geregistreerden heeft geen toestemming gegeven voor orgaandonatie, in totaal 370.000 Nederlanders. 130.000 mensen stemden juist wel toe. "Het aantal mensen dat aangeeft niet te willen doneren stijgt al vanaf 2016", zegt Bloem. "Dat hangt mogelijk samen met de discussie over veranderingen in de wet, die toen al gaande was, en de invoering van die wet in 2018."

Van het totaal aantal registraties geeft nog steeds een meerderheid van 55 procent aan wel donor te willen zijn. 34 procent heeft wel bezwaar.