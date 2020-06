Trump: geen nekklem meer door politie, alleen als agent in gevaar is

De Amerikaanse president Trump wil dat de politie bij aanhoudingen geen nekklem meer toepast, behalve wanneer een agent in gevaar is. Het is een van de maatregelen die hij heeft gepresenteerd om de werkwijze van de politie aan te passen.

Er komt ook een database waarin agenten komen te staan die excessief geweld hebben gebruikt en er moeten betere trainingen worden ontwikkeld voor agenten. "Criminaliteit terugdringen en hogere eisen stellen aan de politie zijn geen tegengestelde doelen", zei hij voordat hij in tuin van het Witte Huis het decreet ondertekende, omringd door politiemensen.