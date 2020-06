Rellen bij 'gekaapt' protest zorgpersoneel in Parijs, politie zet traangas in

Op de demonstratie in Parijs kwamen duizenden dokters, paramedici en verplegers af, de meeste in hun werkkleding. De zorgmedewerkers vinden dat hun werk door jarenlange bezuinigingen te zwaar is geworden, vooral in de coronacrisis. Ze willen dat president Macron, die hen eerder dit jaar nog omschreef als "de helden in witte jassen", zijn woorden omzet in daden.

Het is niet de eerste keer dat het Franse ziekenhuispersoneel de straat op gaat. Ook vorig jaar demonstreerden de zorgmedewerkers voor betere werkomstandigheden. Ook andere werknemers in de publieke sector kwamen toen in actie, onder meer uit protest tegen de pensioenplannen van Macron.