Duizenden Fransen op de been tegen hervorming pensioenstelsel

In Parijs en andere steden in Frankrijk wordt vanmiddag gedemonstreerd tegen de plannen van president Macron om het pensioenstelsel te hervormen.

Verspreid over het land staan er bijna 250 protestacties gepland. De grootste demonstratie is waarschijnlijk in het centrum van Parijs. Daar zijn 6000 politiemensen paraat om alles in goede banen te leiden. In het hele land zijn 120.000 mensen op de been, schat de politie.

President Macron is vastbesloten om de openbare orde in het land te handhaven en hij volgt de gebeurtenissen op de voet, meldt het Elysée. Hij heeft "respect voor betogers die zich op vreedzame wijze tegen de pensioenhervormingen verzetten".

Schermutselingen

In Nantes kwam het aan het begin van de middag tot schermutselingen, waarbij de politie traangas inzette. Ook in Lyon was er even een confrontatie tussen betogers en de politie.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft winkeliers langs de protestroute in Parijs opgedragen hun zaken te sluiten. Hij vreest dat duizenden betogers van de gele hesjes en links-extremisten van het Black Block problemen zullen veroorzaken.

In de hoofdstad beginnen de demonstranten hun tocht bij station Gare du Nord en lopen dan naar het Place de la Nation.

Geen openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in Parijs en andere Franse steden is vandaag voor een groot deel stilgelegd, mensen moesten daardoor op zoek naar een alternatief. Grote opstoppingen worden niet gemeld, mogelijk omdat veel mensen de pensioenacties en ov-staking zagen aankomen.

Een deel van hen werkt vandaag thuis. Ook waren er mensen die met de auto naar hun werk reden, maar dan namen ze wel anderen mee. Daardoor waren er minder auto's op de weg dan verwacht.

Olieraffinaderijen

Niet alleen in het openbaar vervoer wordt gestaakt, ook onderwijspersoneel heeft het werk neergelegd. Verder wordt er gestaakt in zes van de zeven olieraffinaderijen in Frankrijk, zegt de vakbond CGT Chimie tegen het persbureau AFP. "De distributie van producten is stilgelegd. Er zullen geen vrachtwagens vertrekken en er wordt niets getransporteerd door pijpleidingen."

Aan het begin van de middag waren twaalf van de 200 oliedepots in het land geblokkeerd, waaronder zeven van de Franse oliemaatschappij Total. Ook bij Esso zijn blokkades.