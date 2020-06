Bouterse praat met winnaars verkiezingen over regeringsoverdracht

De Surinaamse president Bouterse heeft een gesprek gehad met de winnaars van de verkiezingen, VHP-voorzitter Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk, voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP). Er is vooral gesproken over de overdracht van de regering, zo laten ze weten in een gezamenlijke verklaring.

Volgens Suriname-correspondent Nina Jurna willen ze met de verklaring een signaal geven dat ze de overdracht zo goed mogelijk willen laten verlopen. "Bouterse laat hiermee ook zien dat hij bereid is de macht te willen overdragen."

Overigens zegt Bouterse nog te wachten met het feliciteren van de winnaars tot het Onafhankelijk Kiesbureau de verkiezingsuitslag bindend heeft verklaard. Dat zal vrijdag gebeuren.

Op 29 juni komt het nieuwe parlement bijeen. Nina Jurna verwacht dat dan de datum bekend wordt gemaakt dat de volksvertegenwoordigers een nieuwe president kiezen. Santokhi heeft met zijn partij 20 zetels behaald. Om president te kunnen worden zijn er 34 zetels nodig.

Door een samenwerking van de oppositiepartijen ABOP, NPS en Pertjaja Luhur en toezegging van steun door regeringspartij BEP kan dat aantal ruimschoots worden behaald. "Zoals het er nu naar uitziet, hoopt Santokhi door het parlement gekozen te worden", verwacht Jurna.

Angst voor vertraging

De overdracht van de macht moet dan ergens rond 12 augustus plaatvinden, zegt Jurna. "Het is belangrijk dat dat zorgvuldig gebeurt, ook vanwege administratieve, financiële en bestuurlijke zaken, maar zeker ook vanwege de coronacrisis. Er zijn afspraken gemaakt die door moeten lopen, ook als er nieuwe leiders zijn. Corona laat zich niet door politiek sturen." Suriname heeft Nederland officieel om hulp gevraagd bij de bestrijding van het coronavirus. Ziekenhuizen zouden een grote uitbraak niet aankunnen.

Op de gezamenlijke verklaring van Bouterse en de oppositie wordt over het algemeen positief gereageerd. Jurna: "Er heerste angst dat Bouterse de zaak wilde vertragen. De verkiezingen verliepen chaotisch, de uitslag liet lang op zich wachten en de partij van Bouterse, de NDP, drong aan op een hertelling en zelfs een herverkiezing in bepaalde stadsdelen. Maar ik hoor ook geluiden van mensen die zeggen: 'Ik geloof het pas als de overdracht echt heeft plaatsgevonden'."