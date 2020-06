Suriname vraagt Nederland om coronahulp

Suriname heeft Nederland officieel om hulp gevraagd bij de bestrijding van de corona-uitbraak in het land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat inventariseren welke hulp er precies nodig is.

Er zijn in Suriname 187 mensen positief getest op het virus, afgelopen dag werd bekend dat er een derde persoon aan de ziekte is overleden.

Een grote uitbraak zouden de ziekenhuizen in het land niet aankunnen: er zijn slechts veertig ic-plekken in het land en te weinig IC-verpleegkundigen. Na het weekend wordt er in Paramaribo een veldhospitaal geopend.

Een woordvoerder zei eerder dat Nederland bij een hulpverzoek "ons best gaan doen om binnen de bestaande mogelijkheden te helpen". Ons land had al toegezegd tien beademingsapparaten te sturen.

Ingezameld

Mogelijk zal de Surinaamse stichting Su4Su betrokken worden bij de Nederlandse steun. Via die stichting is er al ruim een miljoen euro ingezameld door particulieren en het Surinaamse bedrijfsleven om benodigdheden als mondkapjes, apparatuur en medicijnen te kopen. Vanaf dit weekend zamelt de organisatie ook in Nederland geld in.

Anderhalve week geleden werd er in het land een lockdown ingesteld. Zo is er een avondklok en mogen mensen alleen op bepaalde dagen de straat op, afhankelijk van de beginletter van hun achternaam.

De tweede golf besmettingen waar het land nu mee kampt wordt voornamelijk veroorzaakt door binnenkomst van illegale immigranten uit Brazilië. "Die groep is moeilijk te controleren", legt correspondent Nina Jurna uit. "Mensen verdwijnen zonder check naar de goudvelden en het is een gesloten gemeenschap."