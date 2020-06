Extra geld voor lerarentekort in vijf grote steden

Voor de bestrijding van het lerarentekort in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere trekt het kabinet de komende vier jaar 116 miljoen euro uit. Minister Slob van Onderwijs: "Ondanks de krappe arbeidsmarkt moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen goed onderwijs blijven krijgen."

Hij wil dat de steden met het geld acute personeelsproblemen opvangen, bijvoorbeeld voorkomen dat nog meer leraren ontslag nemen. In Amsterdam waren dat er in 2018-2019 bijvoorbeeld 254, twee jaar daarvoor waren het er nog 134.

Ook voor de landelijke aanpak van het lerarentekort komt extra geld, boven op de 700 miljoen euro die het kabinet daar al voor had ingezet.

Meer begeleiding

De steden mogen zelf bedenken waar zij het geld aan uitgeven. Rotterdam en Den Haag besteden het aan begeleiding van leraren en de inzet van meer onderwijsondersteunend personeel. In Utrecht komt er meer begeleiding van startende docenten. Almere kiest voor een combinatie hiervan.

In Amsterdam, waar jaarlijks 7,1 miljoen euro voor het noodplan heen gaat, krijgen alle basisschoolleraren de komende vier jaar een toelage op hun salaris. Leraren op een school met leerlingen met een onderwijsachterstand krijgen een hogere toelage. Daar zijn de lerarentekorten het grootst.

Kosten voor levensonderhoud

Amsterdam zoekt de oplossing in een toelage omdat de kosten voor levensonderhoud daar hoger zijn dan buiten de hoofdstad, aldus wethouder Marjolein Moorman.

De gemeente zegt verder dat lesgeven in een grote stad vaak ook meer van leraren vraagt, doordat er kinderen zijn met een complexe thuissituatie of ouders die niet altijd in staat zijn om hun kinderen in hun schoolloopbaan te begeleiden.

In het eerste jaar bedraagt de jaarlijkse toelage ongeveer 1000 euro voor alle Amsterdamse leraren en ongeveer 2500 euro voor leraren die lesgeven op een school met een groot aantal leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand.

Minister Slob is benieuwd wat het effect van de toelage in Amsterdam en de andere noodmaatregelen is zodat deze misschien ook in de rest van het land kunnen worden ingezet.