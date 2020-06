Celstraffen tot 12 jaar geëist tegen verdachten aanslag Telegraafpand

De aanslag zou te maken hebben gehad met publicaties in De Telegraaf over georganiseerde misdaad, al erkent justitie dat daarover geen duidelijkheid is gekomen. De verdachten hebben in het proces veelal ontkend of weigerden opening van zaken te geven.

Het was een "klap in het gezicht van de vrije pers" en "een aanval op de persvrijheid in onze rechtsstaat", stelde de officier van justitie. "Het was intimideren, gewoonweg de mond snoeren."