Game in de VS goedgekeurd als mogelijke behandeling tegen ADHD

In de Verenigde Staten is voor het eerste een videogame goedgekeurd als potentieel medicijn tegen ADHD bij kinderen. EndeavorRx is bedoeld voor kinderen tussen 8 en 12 jaar die problemen hebben met hun concentratie.

De Food and Drug Administration (FDA), de Amerikaanse toezichthouder voor voedsel en geneesmiddelen, zegt dat de game een aanvulling kan zijn bij een behandeling, en beslist geen vervanging. EndeavorRx kan bijwerkingen frustraties, hoofdpijn, duizeligheid en agressie teweegbrengen, maar de voordelen kunnen opwegen tegen de nadelen, concludeert de FDA.