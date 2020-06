Datalek bij Foodora: gegevens van honderdduizenden accounts op straat

Volgens Gevers is het datalek niet uniek. "Het is alleen anders dat normaal het bedrijf de slachtoffers op de hoogte brengt van het datalek, maar nu het bedrijf hier niet meer bestaat." Het is daarom onwaarschijnlijk dat de slachtoffers op de hoogte zijn gebracht van het lek.

In Nederland stopte Foodora in 2018, vanwege de hevige concurrentie. Ook was er geen andere partij die het bedrijf wilde overnemen.

Het bedrijf achter Foodora, Delivery Hero, doet onderzoek naar het lek.