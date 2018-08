Maaltijdbezorger Foodora Nederland stopt

Maaltijdbezorger Foodora stopt zijn activiteiten in Nederland. Het Duitse moederbedrijf Delivery Hero zette Foodora Nederland begin deze maand te koop, maar een serieuze gegadigde heeft zich niet gemeld.

De medewerkers van Foodora zijn schriftelijk ingelicht. Vrijdag is er een personeelsbijeenkomst in Amsterdam, waar tekst en uitleg wordt gegeven. Onbekend is om hoeveel medewerkers het gaat.

Het bedrijf zegt in de brief aan het personeel dat het UWV en de vakbonden op de hoogte zijn gesteld dat ontslag voor de medewerkers is aangevraagd. Foodora Nederland verzekert dat de contracten met de medewerkers worden gerespecteerd en dat de bepalingen daarin worden nageleefd.

Concurrentie

De concurrentie onder de maaltijdbezorgers is groot. Daarbij heeft Foodora het moeten afleggen tegen Thuisbezorgd van het Nederlandse bedrijf Takeaway. Dat leek aanvankelijk in de markt voor een overname van Foodora.

Hero Delivery heeft ook aangekondigd te stoppen in Italiƫ, Frankrijk en Australiƫ. Het bedrijf zet zijn kaarten nu op de landen waar het wel een leidende positie heeft.

Dit jaar gingen medewerkers voor de rechter de strijd aan met het bedrijf. Daarbij ging het om de vraag of ze als zzp'er of als werknemer moeten worden gezien. Tot teleurstelling van de medewerkers oordeelde de rechter dat ze zzp'ers zijn.