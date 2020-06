Noord-Korea dreigt grensstrook met Zuid-Korea binnen te trekken

Noord-Korea dreigt posities in te nemen in de gedemilitariseerde zone langs de grens met Zuid-Korea. "Ons leger volgt de verslechtering van de betrekkingen op de voet en bereidt zich voor op elk besluit dat de partij of de regering zal nemen", zegt de Noord-Koreaanse legertop.

Het dreigement van Noord-Korea volgt op het verbreken van de communicatielijnen met Zuid-Korea vorige week en het stoppen van alle samenwerkingsprojecten met het zuiden.

Ballonnen met propaganda

De officiële reden daarvoor was dat Zuid-Korea niet optrad tegen overgelopen Noord-Koreanen die ballonnen met anti-Noord-Koreaanse propaganda over de grens stuurden. Maar analisten denken dat Noord-Korea druk op Zuid-Korea wil uitoefenen, zodat dat land op zijn beurt bij de VS aandringt op verlichting van economische sancties die tegen Noord-Korea zijn ingesteld.

Daar komt bij dat de verhoudingen tussen beide landen zijn verslechterd na het mislukken van de top vorig jaar in Vietnam tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim. Noord-Korea had gehoopt dat de ontmoeting tot verlichting of opheffing van de sancties zou leiden. Ook werd er geen akkoord bereikt over het verwijderen van atoomwapens.

De gedemilitariseerde zone scheidt de beide Korea's. De zone kwam in de jaren 50 tot stand, na een bloedige oorlog tussen het communistische Noord-Korea en het door het Westen gesteunde Zuid-Korea.