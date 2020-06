Vijf vragen over 'explosieve' uitbraak op enorme voedselmarkt Peking

Is Xinfadi vergelijkbaar met de vismarkt in Wuhan?

De Xinfadi-markt heeft een oppervlakte van maar liefst 1.170.000 vierkante meter en herbergt duizenden groente-, fruit-, vis- en vleesstalletjes. Het is de grootste versmarkt in Azië, schrijft de krant South China Morning Post, en dient als groothandel. Er werken zo'n 10.000 mensen en jaarlijks wordt er zo'n 14 miljoen ton voedsel verkocht.

De groente- en fruitmand van Beijing, zoals de markt ook wordt genoemd, is ongeveer twintig keer groter dan de vismarkt in Wuhan. Die plek was eind vorig jaar de eerste besmettingshaard van de coronapandemie. De daar verkochte vleermuizen worden gezien als het oorspronkelijke reservoir voor het virus, al dan niet met tussenkomst van een ander dier.

In tegenstelling tot in Wuhan worden in Xinfadi voor zover bekend niet op grote schaal wilde dieren verkocht. De handel in schubdieren, vleermuizen en soortgelijke dieren is sinds de uitbraak landelijk verboden. Den Daas: "Helemaal uitbannen gaat niet, want de vraag ernaar bestaat nog steeds. Maar Xinfadi staat onder streng toezicht, omdat het in de hoofdstad ligt."

Is dit het begin van een tweede besmettingsgolf?

"Het is eigenlijk nog deel van de eerste besmettingsgolf", zegt epidemioloog Baidjoe. "Zelfs als je alles uit de kast trekt, zoals China heeft gedaan, en de uitbraak bijna tot het einde kunt brengen, dan kunnen er nog 'onzichtbare infecties' rondlopen."

Deze mensen, die waarschijnlijk niet eens weten dat ze besmettelijk zijn, kunnen een nieuw superspread-event veroorzaken. Vooral op markten kan zo'n massale besmettingsgolf gebeuren. "Dat is eigenlijk een kleine brandhaard, die al bestond, maar weer oplaait." Dit soort situaties kunnen we volgens de epidemioloog in de toekomst vaker verwachten.

Hoe reageert de Chinese overheid?

Enkele tienduizenden bewoners van getroffen wijken in Beijing zijn onder lockdown geplaatst. Diverse versoepelingen in de hoofdstad zijn per direct teruggedraaid.

"Dat betekent dat in diverse buurten de temperatuurchecks bij de ingang van appartementencomplexen terug zijn", zegt China-correspondent Den Daas. "De laagste groepen van de basisschool zouden eigenlijk vandaag weer naar school gaan, maar dat ging niet door."

Maaltijdbezorgdiensten draaien opnieuw overuren en op grote schaal wordt bron- en contactonderzoek uitgevoerd. "Letterlijk tienduizenden mensen in de stad helpen bij de uitvoer ervan", zegt Baidjoe over die operatie.

Dat het bestuur van de regerende communistische partij de uitbraak zeer serieus neemt, is volgens Den Daas een understatement. "Peking is niet zoals Wuhan in volledige lockdown geweest, maar de strenge maatregelen waren nog maar net versoepeld. En die worden nu deels teruggedraaid: iedereen weet dat, juist in de hoofdstad, de partijtop over de schouder meekijkt."