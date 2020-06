Nieuwe besmettingen op versmarkt Peking, 'virus gevonden op snijplank met zalm'

Op de versmarkt in Peking waar al tientallen coronabesmettingen zijn geconstateerd, zijn door de autoriteiten sinds gisteren nog acht nieuwe besmettingen vastgesteld. Het totaal komt hiermee op 51 besmettingen, gelinkt aan de markt. Mogelijk heeft het virus zich vanuit de Chinese hoofdstad ook verspreid naar de naastgelegen provincie Liaoning.

Er is bezorgdheid, Peking was 55 dagen volledig coronavrij en inwoners van de hoofdstad van China hebben het gewone leven weer opgepakt, weet correspondent Sjoerd den Daas. Dat wordt nu deels teruggedraaid: verschillende woonwijken zijn afgesloten en ook de Xinfadi-markt zelf is dicht.

Geïmporteerde zalm

Het virus is volgens verschillende Chinese media aangetroffen op een snijplank waar geïmporteerde zalm werd verwerkt, maar autoriteiten tasten nog in het duister over de oorzaak van deze reeks besmettingen.

Onderzocht moet worden of het gaat om een nieuwe uitbraak of om het doorsudderen van de infectie, zegt viroloog Marion Koopmans, als adviseur ook verbonden aan de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze benadrukt het belang van onderzoek naar de oorsprong van de brandhaard door Chinese autoriteiten, om te kijken of het virus op een of andere manier opnieuw geïmporteerd is. Volgens de viroloog moet je er altijd rekening mee houden, dat er op zo'n markt iets aanwezig is dat het virus verspreidt.

Sjoerd den Daas was begin dit jaar op de bewuste markt. "Het is een versmarkt, feitelijk een groothandel voor heel Peking. Er komen veel mensen om dagelijkse boodschappen te halen, maar ook restaurants en kleinere markten kopen er hun spullen. Dit houdt in dat er dus ook veel verkeer is, tussen de markt en andere delen van stad."

Levende dieren heeft Den Daas er destijds niet gezien. "Het is er wel koud, net zoals in slachterijen en autoriteiten zien dat als een risicofactor."