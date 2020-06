Amsterdam UMC vindt 'veelbelovende' antistoffen coronavirus

Het Amsterdam UMC zegt antistoffen te hebben gevonden die wat het ziekenhuis noemt "veelbelovend" zijn als mogelijke behandeling voor coronapatiënten.

Er lopen wereldwijd diverse onderzoeken, ook in Nederland, om te kijken of antistoffen in het bloed van genezen patiënten kunnen helpen om de covid-19-.infectie te bedwingen. In sommige gevallen gebruiken onderzoekers antilichamen uit eerdere varianten van een coronavirus, zoals sars in 2003.

De gevonden antistoffen van het Amsterdam UMC komen van Amsterdamse patiënten die recent zijn besmet met het nieuwe coronavirus. "Deze nieuwe antistoffen zijn honderd keer sterker dan de antistoffen die er lagen", zegt Marit van Gils, leider van het onderzoek. Ook in Rotterdam en in China wordt bloedplasma van covid-19-patiënten onderzocht.

Dat ze zo krachtig zijn, betekent volgens de onderzoekers dat je er weinig van nodig hebt en dat de middelen met deze antistoffen relatief goedkoper te maken zijn. "Vooropgesteld dat het werkt uiteraard."

Begin volgend jaar proef

Het Amsterdam UMC gaat het middel eerst uitproberen op dieren, begin volgend jaar hopen de onderzoekers te kunnen testen op proefpersonen.

Uiteindelijk willen ze op zoek naar nog krachtiger antistoffen. De hoop is dat dit leidt tot een combinatie van antistoffen die kan voorkomen dat patiënten besmet raken met covid-19, als een vaccin.