Diensten gaan kantoor delen om sneller te reageren op internetdreiging

Inlichtingendiensten, justitie en anti-terrorismeorganisaties gaan fysiek met elkaar samenwerken om beter informatie over dreigingen op internet met elkaar te delen. De Cyber Intel/Info Cel (CIIC), zoals de samenwerking heet, moet de al bestaande samenwerking efficiënter en sneller maken.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden bij het Cyber Security Centrum in Den Haag. Naast de politie en het Openbaar ministerie zijn ook de inlichtingendiensten AIVD en MIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) erbij betrokken.

"Er wordt natuurlijk altijd al veel samengewerkt, maar de CIIC is nu ook een dagelijkse fysieke samenwerking", zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. "Het idee is dat er een vertegenwoordiging van alle partijen structureel bij elkaar in dezelfde ruimte zit. Op het moment dat iemand iets signaleert, kan direct worden overlegd en snel worden geschakeld tussen de organisaties."

Vertraging door coronacrisis

Het was de bedoeling dat de samenwerking al over twee dagen zou beginnen, maar door de coronacrisis is er wat vertraging. Er wordt nu een ruimte bij het Cyber Security Centrum aangepast, zodat mensen er volgens de coronaregels kunnen werken.

Juridisch wordt het samenwerkingsverband ondergebracht bij de inlichtingendienst AIVD. "Informatie met elkaar delen moet je wettelijk vastleggen. Het valt onder bestaande wetgeving, de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is van toepassing", zegt het ministerie.

Een half jaar nadat de CIIC is begonnen, staat een eerste evaluatie gepland.