Vakantie in Europa weer mogelijk, dit is wat kan (en moet)

Nu de versoepeling van de reisadviezen voor zeventien Europese landen is ingegaan en met de zomervakantie in het vooruitzicht, vragen veel mensen zich af wat wel en niet mogelijk is op vakantiebestemmingen.

Om informatie over grenscontroles en reisbeperkingen in alle lidstaten op te kunnen zoeken, heeft de Europese Commissie de site en app Re-open EU gelanceerd. Hieronder vind je meer informatie over de situatie in populaire Europese vakantielanden, waarvoor het reisadvies vandaag is veranderd naar geel ("vakantiereizen mogelijk, let op risico's").

In totaal staan zeventien landen weer op geel, check hier welke: