Nederlanders mogen weer naar buitenland op vakantie

Nederlanders kunnen weer op vakantie naar het buitenland. Vandaag is de versoepeling van de reisadviezen voor zestien Europese landen ingegaan.

De versoepeling betekent dat mensen weer op vakantie kunnen naar bijvoorbeeld België, Duitsland, Frankrijk en Italië. Ook Portugal, Zwitserland en Tsjechië staan op de lijst van toegestane landen.

Van oranje naar geel

Het advies voor deze landen is afgeschaald van oranje naar geel. Dat houdt in dat vakantiereizen volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken mogelijk zijn, maar dat er wel risico's blijven.

Het ministerie wijst erop dat Nederlanders in alle landen de plaatselijke coronamaatregelen in acht moeten nemen. "Het wordt niet zo zorgeloos als voor de coronacrisis", zegt minister Blok. "De situatie blijft onzeker."

Blok is vanochtend op Schiphol om Nederlandse toeristen een fijne vakantie te wensen. Ook gaat hij met hen in gesprek over het belang van een goede reisvoorbereiding.

Zweden en Engeland nog niet

De verwachting is dat ook reizen naar bepaalde andere Europese landen snel mogelijk zijn. Zo gaan morgen de grenzen van Oostenrijk open.

Voor Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zal het reisadvies vermoedelijk de hele zomer op oranje staan. Dat betekent dat vakantiereizen voor deze landen worden afgeraden. Denemarken laat zelf Nederlandse toeristen niet toe, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden niet veilig genoeg geacht.